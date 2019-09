Nova kataklizma na pomolu: preti razorni tajfun (video, foto)

Vlasti Japana preporučile su višemilionskom stanovništvu u oblastima južno od Tokija da bude spremno na evakuaciju, zbog približavanja tajfuna „Faksaj“.

Kako javlja televizija NHK, informaciju o evakuaciji dobilo je više od dva miliona stanovnika prefektura Šizuoka i Kangava. Za 4.000 njih izdata je preporuka za evakuaciju, a ostalima je naloženo da budu spremni za moguću evakuaciju.

​Prema saopštenju Glavne meteorološke službe u zemlji, tajfun „Faksaj“, koji je 15. tajfun ove sezone, trenutno se nalazi na 170 kilometara južno od ostrva Ošima i kreće se u pravcu sever-severozapad brzinom od 30 kilometara na čas. Pritisak u centru ciklona iznosi 965 hektopaskala. Brzina vetra u centru iznosi 40 metara u sekundi, sa naletima do 60 metara u sekundi. Visina talasa na moru može dostići 10 metara.

Typhoon #Faxai will sweep through Tokyo and southeastern Honshu late Sunday into early Monday (Japan time) with destructive winds and heavy rain. Latest details: https://t.co/lRNysIqCef pic.twitter.com/v7gKQiseDk

Zbog lošeg vremena otkazano je 206 domaćih i međunarodnih letova u nedelju uveče i ponedeljak ujutro sa tokijskih aerodroma „Narita“ i „Haneda“. Takođe je objavljeno da je otkazano najmanje 117 brzih vozova, koji u večernjim časovima saobraćaju između Tokija i Osake.

LOOK: Typhoon #FAXAI is about to strike the heart of Japan (Tokyo) as it begins to advance in the area.

Also notice the development of rains here in Luzon including Manila due to monsoon, plus the potential disturbance in the Marianas.#WalangPasok pic.twitter.com/IUOYNR553V

— 🌀 Tropics Weather 🌀 (@TropicsWeather) September 8, 2019