Nova zastrašujuća bajka Zapada: Ruska jedinica „29155“ sa bazom iza betonskih zidova

Američki mediji tvrde da su zapadne obaveštajne službe otkrile rusku tajnu specijalnu jedinicu za destabilizaciju situacije u Evropi.

Destabilizacija u Moldaviji, trovanje trgovca oružjem u Bugarskoj, pokušaj državnog udara u Crnoj Gori, trovanje Skripaljevih u Velikoj Britaniji — sve su to karike u jednom lancu, piše „Njujork tajms“, pozivajući se na podatke zapadnih obaveštajnih službi.

„Iako su operacije imale otiske ruskih obaveštajnih službi, vlasti su ih u početku videle kao izolovane, nepovezane napade“, navodi američki list, dodajući da su zapadne specijalne službe na kraju zaključile da su sve te operacije, i potencijalno mnoge druge, povezane jedna sa drugom i da su deo „koordinisane kampanje za destabilizaciju Evrope“, koju više od 10 godina vode elitne specijalne jedinice Glavne obaveštajne uprave (GRU) Rusije.

Prema pisanju lista, ta vojna jedinica — obučena za izvođenje državnih prevrata, sabotažu i atentate — deluje najmanje deceniju, mada su zapadne obaveštajne agencije to otkrile tek sada.

Obaveštajni zvaničnici u četiri zapadne zemlje kažu da je nejasno koliko često se jedinica mobiliše i upozoravaju da je nemoguće znati kada i gde će njeni operativci napasti.

Ponovo fantaziraju „hibridni rat“

Prema navodima „Njujork tajmsa“, cilj jedinice 29155, o kojoj ranije nije izveštavano, pokazuje u kojoj meri se ruski predsednik Vladimir Putin aktivno bori protiv Zapada svojim brendom takozvanim hibridnim ratovanjem, koji je mešavina propagande, hakerskih napada, dezinformacija i otvorene vojne konfrontacije.

„Zaboravili smo kako nemilosrdni mogu da budu Rusi po svojoj prirodi“, prenosi list reči Petera Zvaka, penzionisanog obaveštajca i bivšeg vojnog atašea u Ambasadi SAD u Moskvi.

Američki list takođe navodi da je jedinica 29155 bazirana iza betonskih zidova u sedištu 161. Centra za specijalnu obuku u istočnom delu Moskve. Među članovima su veterani ratova u Avganistanu, Čečeniji i Ukrajini. Njihove aktivnosti se sprovode u najvećoj tajnosti tako da i ostali agenti GRU o njima ništa ne znaju. Među saradnicima jedinice 29155 navodno su i dvojica Rusa koje London optužuje za trovanje Skripaljevih.

Mitološko „carstvo zla“

Generalni direktor Instituta za regionalne probleme Dmitrij Žuravljov ocenjuje da su ti navodi neosnovani i podseća da se SAD odavno služe metodama zastrašivanja.

„Dolazi se do zaključka polazeći od aksioma da je Rusija ’kriva za sve‘. Mitsko razmišljanje uključuje samo dve stvari: dobro i zlo. Oni su kao ’carstvo dobra‘, a mi smo ’carstvo zla‘, koje ih potkopava… Konkretna zastrašivanja će se nastaviti: biće održani izbori u SAD i ispostaviće se da se Rusija ponovo u njih mešala. Zastrašivaće svim i svačim. Kao što istorija pokazuje, ovo nije prvi Hladni rat Zapada, oni sami prvi veruju u ove zastrašujuće priče, a zatim potpuno gube osećaj za realnost, što je šteta“, smatra Žuraljov.

Smešna kampanja i protiv Trampa

Pukovnik spoljne obaveštajne službe, istoričar i pisac Mihail Ljubimov navodi da je ovo još jedna kampanja usmerena protiv Rusije, ali i protiv američkog predsednika Donalda Trampa.

„I ne piše to žuta štampa, već jedan od vodećih američkih listova. Oni su povezani sa demokratama i oni vode kampanju protiv Trampa. A sledeći članak će se odnositi na odeljenje GRU koje destabilizuje Ameriku. To je kao anegdota vezana za izbore. Čak i da možemo da utičemo na izbore, to definitivno nije na način kako oni to opisuju. Ovo je igra protiv Trampa, protiv njegovih ne baš ubedljivih pokušaja saradnje sa Rusijom. Iza ovoga stoje demokrate i ne treba tim pričama pridavati previše značaja. Nad ovim se možemo samo smejati“, kaže pukovnik.

Nemoguće je destabilizovati Evropu

Ljubimov ističe da su pisanja „Njujork tajmsa“ o tajnoj ruskoj jedinici namenjenoj za destabilizaciju Evrope u najmanju ruku „smešna“.

„Čak je i Tramp kritikovao ’Njujork tajms‘. Napisati takvu glupost je smešno. Prema njihovim navodima, sam zadatak je destabilizacija Evrope. Ja sam 25 godina radio u specijalnim službama i nikada nisam čuo za takvo idiotsko postavljanje zadatka. Destabilizacija Evrope! Kao da je to neki jedinstven prostor! To je apsolutno nerealno. Svaka zemlja ima svoje osobenosti i karakteristike, a mi nemamo nijednu jedinicu koja se bavi Evropom. To bi bilo kao da istovremeno radite Severnu i Južnu Ameriku, a to je nemoguće“, objasnio je Ljubimov.

(Sputnjik)