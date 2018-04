O ovom dečaku će zapadni mediji ćutati samo iz jednog razloga (uznemirujući video)

Objavljen je užasan snimak posledica saudijskog bombardovanja svadbe u Jemenu, na kojem se vidi dečak kako se očajnički drži za telo mrtvog muškarca i odbija da ga pusti. Ovaj snimak, međutim, neće dospeti do zapadnih medija.

Video-snimak i fotografije napravljeni su odmah posle bombardovanja koje se desilo u udaljenom selu u severozapadnoj provinciji Hadža. Dečak koji bi mogao da ima sedam ili osam godina grčevito steže telo čoveka za kog se pretpostavlja da mu je otac, hvatajući ga za košulju i ponavljajući: „Ne, ne, ne“, dok spasioci pokušavaju da ga odvedu.

On je to verovatno radio satima, jer su neke fotografija nastale noću, a neke ujutro.

U tekstu o ovom dečaku RT iznosi jedno predviđanje: dečak se neće naći u udarnim terminima zapadnih vodećih medija, bez obzira na užasavajući prizor.

„Nijedna dobro plaćena i savršeno našminkana voditeljka neće uplakanim glasom reći da ne može da ga gleda. Nijedan dopisnik neće suočiti saudijskog ministra spoljnih poslova uz rečenicu: Gospodine, ovo je ratni zločin! U Savetu bezbednosti UN njegova tragedija neće biti iskorišćena da bi se oblatio kriminalni režim koji bez milosti ubija civile“, piše RT.

Video 👇 of Rescuers trying to convince a crying little boy to let go of his dead father body

He kept crying saying NO NO NO

this is the aftermath of #Saudi #UAE strikes on a wedding in Bani Qais area in #Hajah NW #Yemen

33 dead

55 injured

Many still missing pic.twitter.com/5up1ZOFeAM

— Hussain Albukhaiti (@HussainBukhaiti) April 23, 2018