Odgovor Moskve na zahtev da oslobodi Amerikanca osumnjičenog za špijunažu

Ministarstvo inostranih poslova Rusije odgovorilo je na molbu Ambasade SAD u Moskvi da se oslobodi američki državljanin Pol Vilan komentarom da u SAD ima na milione zatvorenika, od kojih je više od 50 državljana Rusije.

Američka ambasada u Rusiji je zatražila da se Vilan, koji je osuđen zbog špijunaže, pusti kući, jer mu je pogoršano zdravlje.

Američke diplomate su zatražile konzularni pristup Vilanu, koji se tokom sudskog zasedanja požalio da se loše oseća. Nakon dolaska hitne pomoći, zaključeno je da mu nije potrebna hospitalizacija.

Američka ambasada je potom na Tviteru napisala da je Vilanovo zdravlje ugroženo i da je vreme da on bude „pušten kući“.

„A da li se to da je ’vreme da se čovek pusti kući, gde može da dobije neophodnu medicinsku pomoć‘ odnosi samo na Pola? U SAD ima na milione zatvorenika, među kojima je više od 50 građana Rusije i mnogi su bolesni. Pustite ih“, odgovorile su ruske diplomate.

Lefortovski sud Moskve je produžio pritvor Vilanu do kraja oktobra. Federalna služba bezbednosti Rusije je krajem prošle godine saopštila da je on uhapšen tokom špijunske akcije. Preti mu od deset do dvadeset godina zatvora.

Vilan ima američko, kanadsko, irsko i britansko državljanstvo. Prema rečima Vilanovog brata, Pol je bivši pripadnik mornaričke pešadije i doputovao je u Moskvu na svadbu prijatelja.

Na osnovu podataka koji su saopšteni na sudu, Vilan redovno dolazi u Rusiju od 2007. godine. Radi kao menadžer u sferi korporativne bezbednosti u kompaniji „Borg Vorner“, koja se bavi proizvodnjom automobilskih delova.

