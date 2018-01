Oluja Eleonora hara Evropom: Voz izleteo iz šina, 200.000 domaćinstava bez struje (video)

Zbog oluje Eleonora u Nemačkoj je jedan voz ispao iz šina, zoološki vrtovi su zatvoreni, a putevi su poplavljeni dok je u Francuskoj oko 200.000 domaćinstava ostalo bez struje.

AP prenosi izveštaje nemačkih agencija prema kojima je danas voz u blizini grada Linen u zapadnoj Nemačkoj izleteo iz šina i udario u drvo koje je palo na stazu, ali da povređenih nije bilo.

Some people are being woken up by strong #winds, #thunder and #hail tonight as #StormEleanor sweeps across the UK. Here's what's been happening so far overnight pic.twitter.com/3soelmju8B

— Met Office (@metoffice) January 3, 2018