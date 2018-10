Pelegrini: Optimista sam, ali ne i večeras

BRISEL – Premijer slovačke Peter Pelegrini je dolazeći na razgovore o Bregzitu poručio da je „inače optimista, ali ne i večeras“.

On je najavio da od sastanka u Briselu očekuje da svi dobiju informaciju da i dalje nema dogovora.

„Potrebno je da do poslednjeg dana damo maksimum i pokušamo da i dođemo do sporazuma. Sa druge strane mi smo 27 zemalja i mi moramo biti spremni i na to da ne bude dogovora. Možda će se tako i završiti. Očekivao sam da danas bude konkretnog rešenja na stolu, ali sve se čini da danas nećemo imati dogovor, kaže Pelegrini.

(Tanjug)