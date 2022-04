Peskov: Proslava Dana pobede biće održana kao i do sada

MOSKVA – Proslava Dana pobede 9. maja biće organizovana kao i do sada, s obzirom na to da je to sveti praznik za našu zemlju, a sastav učesnika na paradi na Crvenom trgu odrediće Ministarstvo odbrane Rusije, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

„Proslavu ćemo organizovati tako kako smo i ranije radili. To je najsvetiji praznik u našoj zemlji, on je bio i biće sveti praznik za sve“, rekao je Peskov odgovarajući na pitanja novinara na brifingu, prenosi Sputnjik.

Na pitanje da li će na paradi učestvovati vojnici iz samoproklamovanih Donjecke i Luganske Narodne Republike i „nova ruska vojska sa fronta“, on je odgovorio da Kremlju za sada nije poznat sastav učesnika parade na Crvenom trgu, a da će spisak odrediti Ministarstvo odbrane, koje će pravovremeno dati informaciju.

(Tanjug)

