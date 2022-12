MOSKVA – Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija mora da ima jasno postavljenu granicu sigurnosti, jer će morati da živi u uslovima konfrontacije.

„Ne krećemo se, već smo stigli na stanicu koja se zove ‘konfrontacija’. I treba da budemo sabrani, moćni i moramo da imamo granicu sigurnosti, jer i dalje moramo da živimo u uslovima ove konfrontacije“, odgovorio je Peskov na pitanje novinara Pavla Zarubina „kuda ide situacija u odnosima sa Zapadom“, prenosi RIA Novosti.

On je za kanal „Rošija 1“ ukazao na to da je Zapad ignorisao zabrinutost Rusije oko sprovođenja sporazuma iz Minska o Ukrajini, što je bilo preteča specijalne vojne operacije u Ukrajini

Ranije je bivša nemačka kancelarka Angela Merkel rekla u intervjuu listu „Cajt“ da je „sporazum iz Minska iz 2014. godine bio pokušaj da se Ukrajini da vreme“.

Bivša kancelarka je rekla da sumnja da su zemlje NATO mogle da učine onoliko koliko sada čine da pomognu Ukrajini, prenela je agencija RIA Novosti.

„Pa, vremenom je to, naravno, postalo očigledno, i opet su predsednik Putin i drugi naši predstavnici to stalno ponavljali i izjavljivali. Ali to je sve ignorisano kod ostalih učesnika u pregovaračkom procesu. Sve ovo je samo preteča specijalne vojne operacije“, rekao je Peskov.

Peskov je istakao i da „kolektivni Zapad ne voli Rusiju i neće je voleti“, ali i da to Rusiji nije potrebno.

(Tanjug)

