Požar Diksi u Kaliforniji pod kontrolom samo 21 odsto

SAN FRANCISKO – Vatrogasne ekipe nastoje da iskoriste hladniji, vlažniji vazduh i smanjenje vetrova kako bi se izborile protiv velikog požara koji besni u Severnoj Kaliforniji, a koji je pre tri dana već uništio najveći deo istorijskog gradića Grinvila.

Takozvani požar Diksi, koji je izbio 14. jula u planinama Siera Nevada nekih 257,5 km severno od Sakramenta, proširio se juče na površinu od 175.153 hektara, površinu veću od veličine Njujorka,čime je postao jedan od najvećih požara u istoriji SAD, prenosi AP.

Vatra je u sredu protutnjala kroz rudarski grad Grinvil sa 800 stanovnika, koji je osnovan u doba zlatne groznice pre više od 150 godina, ostavljajući njegovu glavnu ulicu u ruševinama.

Diksi požar, nazvan po putu gde je najverovatnije započeo, je stigao i do grada Čestera, ali su vatrogasci uspeli da zaštite stanovništvo i objekte od daljeg širenja vatre, a on je do sada samo 21 odsto lokalizovan.

Očekuje se da vremenski uslovi danas, kada je najavljena veća vlažnost vazduha sa temperaturama 32 stepena Celzijusa i manje vetra, umesto udara 64 kilometara na čas i maksimalnih vrednosti od preko 40 stepeni zabeleženih ranije ove nedelje, pomognu vatrogascima da se izbore sa vatrenom stihijom.

Kalifornija, koja obično u ovo vreme doživljava vrhunac godišnje sezone požara, na korak je da pretrpi više spaljenih površina ove godine nego prošle, koja je bila najgora sezona požara u istoriji.

Otprilike 16.000 ljudi evakuisano je ove nedelje zbog požara u više okruga u severnom delu države, a pet najvećih požara u istoriji Kalifornije, dogodila su se u poslednje tri sezone, spalivši više od 2,5 miliona hektara i uništivši 3.700 objekata.

Kako su saopštile vlasti, požar Diksi najveći je od više desetina velikih požara koji su ove nedelje goreli širom države, a treći po veličini u zabeleženoj istoriji Kalifornije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.