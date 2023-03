Predlog: Za farbanje ćirilice i latinice kazne i do 1.000 KM

SARAJEVO – Svako ko se ubuduće usudi da prefarba (precrta) ili na neki drugi način prekrije ćirilicu ili latinicu na saobraćajnim znacima u BiH biće novčano kažnjen od 400 KM, pa čak do 1.000 KM.

To predviđa Predlog zakona o dopuni Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja, koji je u prvom čitanju usvojio Dom naroda BiH, a kojim se takođe predviđa i da će informacija o učinjenom prekršaju ubuduće biti dostavljena nadležnom tužiocu.

Pooštravanje kaznene politike za „šaranje“ po ćirilici i latinici dolazi jer, kako kažu predlagači, postojeće kazne od 100 do 300 KM nisu urodile plodom, i zbog toga što je u svim delovima BiH primetno oštećenje na saobraćajnim znacima, te da to zbog prirode dela može dovesti do uznemirenosti svih građana, pišu banjalučke Nezavisne novine.

„U članu 235. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u BiH dodaje se novi stav (5) koji glasi: ‘(5) Za prekršaje iz tačke 22. stav (1) ovog člana kojim je prefarban ili na drugi način prekriven natpis na jednom od dva prisutna pisma (latiničnom, odnosno ćiriličnom), učinilac će se kazniti novčanom kaznom u iznosu od 400,00 do 1.000,00 KM, a informacija će se dostaviti i nadležnom tužilaštvu'“, glasi usvojeni predlog dopuna zakona, koji je u proceduru uputio poslanik iz prethodnog saziva Damir Arnaut.

Da počinioci ostaju nekažnjeni, za Nezavisne novine svedoče i iz JP „Ceste Federacije BiH“. Ističu da apsolutno podržavaju dopune zakona i pooštravanje kazni, jer je dosadašnja praksa bila takva da na određenim područjima u FBiH imaju konstantan problem uništavanja saobraćajnih znakova.

„Odnosno farbanja ćiriličnih, a u manjoj meri i latiničnih naziva naseljenih mesta, ali i putokaznih tabli. Osim farbanja naziva naseljenih mesta, saobraćajni znakovi su česta meta raznih vrsta uništavanja“, navode iz JP „Ceste FBiH“.

(Tanjug)

