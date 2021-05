Protest levičara u Beču obeležen incidentima

BEČ – U Beču su danas kasno posle podne održane demonstracije levičara povodom 1. maja, a okupljanje obeležili su napadi na policiju.

Platforma “radikalna levica” pozvala je na velike demonstracije protiv posledica krizne politike,

Prema policiji, do večeri se okupilo do 1.000 ljudi, koji su iz 16. bečkog okruga “prošetali” do 9. opštine ispred crkve Votivkirhe, gde je došlo do napada na policiju.

Učesnici protesta pokušali su da se popnu na skelu oko crkve kako bi postavili jedan transparent.

Da bi to sprečila, policija je demonstrante potisnula par metara, a učesnici protesta bacali su limenke i flaše na policajce.

Da bi uspostavili kontrolu nad situacijom policija je upotrebila biber-sprej, a tokom „gurkanja“ i intervencije čuvara reda „zakačeni“ su i prolaznici.

Policija je podnela brojne prijave i uhapsila 11 osoba.

U incidentu, kako je saopšteno, povređeno je sedam policajaca.

Policija je saopštila i da je napravila video snimak događanja, odnosno napada na policajce.

Odbornica stranke Zelenih Karin Štanger preko Tvitera tvrdi da je bilo nasilja policije nad učensicima protesta koji su pokušali da snimaju događaje.

Radi se o jednoj ženi koja je sedela na jednom vozilu, odakle ju je, hvatanjem za noge, skinuo jedna policajac, na šta je pala na automobil.

(Tanjug)

