Protest povodom pet godina od nestanka aviona sa leta MH370

PEKING – Povodom pet godina od nestanka aviona Malezija erlajnza, koji je prevozio 239 putnika i članova posade, danas se oko 40 ljudi okupilo ispred kineskog Ministarstva spoljnih poslova, tražeći odgovore o sudbini svojih najbližih.

Avion „boing 777“ na letu 370 od Kuala Lumpura do Pekinga nestao je sa radara pre tačno pet godina, 8. marta 2014.

Posada je poslednji put komunicirala sa kontrolnim tornjem aerodroma u Kuala Lumpuru 38 minuta posle poletanja, a samo nekoliko minuta kasnije avion je nestao sa civilnih radara. Avion je praćen još jedan sat vojnim radarima, sa kojih je konačno nestao u trenutku dok se nalazio iznad severozapada Malezije.

Dugogodišnja neuspešna potraga za ovim avionom, koja je u više navrata prekidana pa ponovo pokretana, ubrzo je postala najskuplja operacija u istoriji avijacije. Većina putnika bili su kineski državljani.

Tako su i brojne porodice nestalih putnika ostale bez odogovora.

„Zašto je svet o tome prestao da priča? Zašto je sve tako potpuno zataškano?“, rekao je za AP jedan od učesnika današnjeg protesta, čija je ćerka bila u nestalom avionu.

Jedan amater istražitelj izjavio je za britanski „Ekspres“ prošle sedmice da je mesto pada malezijskog aviona sa 99 odsto verovatnoće identifikovano u kambodžanskoj džungli.

Danijel Bojer veruje da je pronašao ostatke aviona u Kambodži pomoću slika sa satelita i poslao je tim u Kambodžu početkom godine.

On je rekao da tim nije uspeo da dođe do mesta primećenog na satelitu, jer nije bilo bezbedno, kao i da mu je rečeno da bi to mogao da bude neki drugi avion, ali da kambodžanski zapisi i satelitski snimci pokazuju drugačije.

„Šta bi drugo moglo da poremeti ovo mesto u džungli udaljeno kilometrima od najbližeg puta?“, upitao se Bojer.

(Tanjug)