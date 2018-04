Protesti u SAD i Britaniji: „Sklonite krvave ruke od Sirije“ (foto, video)

Ljudi u nekoliko gradova Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije priključili su se antiimperijalističkim i antiratnim protestima, na kojima su zahtevali da se SAD sa saveznicima povuku iz Sirije.

Dan posle napada SAD, Velike Britanije i Francuske na navodna postrojenja za hemijsko oružje u Siriji, antiratni demonstranti okupili su se na Junion skveru u Njujorku kako bi pozvali svet da „brani Siriju i pobedi američki imperijalizam“.

Na plakatima koje su nosili pisalo je: „SAD — napolje iz Sirije i sa Bliskog istoka“, „Bez rata u Siriji“ i „SAD/NATO — sklonite krvave ruke sa Sirije“.

Brilliant turnout for the anti war against Syria protest today pic.twitter.com/seWV2W0R5K

Demonstrantkinja Eva Sahana rekla je za iransku televiziju da SAD i njihovi saveznici nemaju pravo da bombarduju Siriju jer nema dokaza da je Asad koristio hemijsko oružje.

#USOutofSyria protest in Philly today drew over 100 participants and a coalition of groups marched past the French and British Consulates as they yelled anti-imperialist and anti-racists chants. @workersworld pic.twitter.com/MEu1ssyDtb

