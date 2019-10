Pupovac: Podignite optužnicu da kažem sve na sudu

ZAGREB – Predsednik SDŠ-a Milorad Pupovac pozvao je hrvatsko Državno tužilaštvo da podigne optužnicu protiv njega povodom izjava u medijima o stanju u Hrvatskoj, jer bi onda, kako navodi, mogao sve što ima da kaže na sudu.

„Ja bih najviše voleo da oni podignu optužnicu protiv mene pa da onda mogu da kažem sve što imam i branim se na pravi način. Neka odgovore onima koji kažu „uzmite pasoš Pupovcu“, neka uzmu, neka me izvedu pred sud, vrlo ću se rado odazvati“, rekao je Pupovac, povodom zahteva HVIDR da se Tužilaštvo izjasni o njegovim izjavama u medijima u kojima je Hrvatsku uporedio sa ustaškom NDH i ocene da je Hrvatska faktor nestabilnosti u regionu.

Dodao je da neće biti kao „oni koji su, kada je trebalo da odgovaraju za zločin prema civilima u Gruborima, Uzdolju ili Varivodamam, pozivali hiljade drugih da ih brane“, već da će biti „sam sa svojom savešću i svojom rečju pred tim sudom“.

„Ja nemam nikakav problem da se pojavim pred sudom i rado ću da izađem pred sud i da branim svoje ime, reči, politiku, a neću reći svoju čast jer bi to bilo bacanje bisera pred one pred koje se to ne treba bacati“, rekao je Pupovac gostujući na hrvataskoj televiziji N1.

Podsetio je da je prvo iskustvo sa sličnim optužicama imao 1991. i 1992. kada je upozorio na ratne zločine i nedopuštene radnje.

„Kasnije su neki bili optuživani za te ratne zločine, ne mojom zaslugom, nego zbog činjenice da je utvrđeno da su ratni zločini počinjeni“, naveo je Pupovac.

Komentarišući situaciju u Vukovaru, on je objasnio je da ne kritikuje ono što radi gradonačelnik Ivan Penava, nego „samo izražava najdublju brigu o tome šta će se događati sa zemljom, a ne šta će se događati sa Srbima u Hrvatskoj i ćirilicom“.

„Znamo šta je cilj, cilj je da do sledećeg popisa stanovništva ništa ne bude od ćirilice, razvuci, rastegni da ne bude i da ih u međuvremenu što više ode“, kaže Pupovac.

Drugi cilj je, prema njegovim rečima, da se vlada Hrvatskom na osnovu antisrpstva.

„To je smisao, dočepati se vlasti i vladati njome. Određivati kako će raditi sudovi, Državno tužilaštvo, kako će se poštovati Ustav. Vi ocenite šta je to. Vi nađite istorijsko iskustvo s kojim to možete uporediti, ja ga znam“, kazao je Pupovac.

On smatra da Penava nije sam, već da su tu i drugi akteri, „koji hoće u nekom smislu, po ratnom iskustvu i osećaju, da povukovare celu Hrvatsku“.

„U toj Hrvatskoj će vokabular, duh i politički osećaji koje promoviše gradonačelnik Vukovara biti pravilo za celu zemlju i zato se govori „Zagreb ne razume“. Žele da Vukovar zbog svojih stradanja bude politički centar hrvatstva i to nije problem više samo za Srbe nego za celu Hrvatsku i demokratiju“, istakao je Pupovac.

On smatra da se ništa ne postiže po pitanju ratnih zločina jer se to ne želi već se želi „proganjati civile i političke neistomišljenike.“

(Tanjug)