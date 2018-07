Putin i Tramp tet a tet o „bolnim pitanjima“ (uživo, foto)

U toku je samit američkog i ruskog predsednika, Donalda Trampa i Vladimira Putina, u Predsedničkoj palati finske prestonice, Helsinkiju.

President @Niinisto and Mrs @JenniHaukio receiving President Putin, President Trump and Mrs Trump to the Presidential Palace for the #HELSINKI2018 meeting. pic.twitter.com/pwiKehFpgc

Kako se očekuje, tet a tet sastanak Putina i Trampa trajaće sat i po, a zatim će početi sastanak dve delegacije za koji je predviđeno sat i 45 minuta.

The bilateral discussions between President of the United States Donald Trump and President of Russia Vladimir Putin took place in the Presidential Palace’s Gothic Hall. @realDonaldTrump @KremlinRussia_E #HELSINKI2018 pic.twitter.com/wzkNqDMf6Z

— TPKanslia (@TPKanslia) July 16, 2018