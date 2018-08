Revolucionarno: „Odštampaj“ svoj pištolj i — ubijaj redom

U SAD je pokrenuta kampanja protiv širenja planova za pravljenje vatrenog oružja putem 3D štampača, budući da ta vrsta naoružanja nosi novi bezbednosni rizik, jer ga može napraviti svako i praktično ga je nemoguće otkriti na detektorima za metal.

U SAD je počela snažna kampanja sa zahtevom da se zaustavi širenje vatrenog oružja uz pomoć 3D štampača. Tužilaštvo osam država (Vašington, Masačusets, Konektikat, Nju Džerzi, Pensilvanija, Oregon i Merilend) i prestoničkog okruga Kolumbije pokrenulo je postupak protiv administracije predsednika SAD, kako bi ga naterali da prekine širenje tih informacija na mrežama, saopštila je generalna tužiteljka države Njujork Barbara Andervud.

Opasnost novog 3D oružja je u tome što ga može proizvesti praktično svaki čovek ako nabavi odgovarajuću tehniku. Osim toga, ono je neprimetno na detektorima za metale, jer je napravljeno od plastike.

„To je jednostavno divlje — davati kriminalcima instrumente koji daju mogućnost da jednim pritiskom na dugme prave oružje koje je neprimetno i ne ostavlja za sobom tragove. Administracija Trampa upravo to i odobrava“, rekla je Andervud.

Kao odgovor na to, Donald Tramp je objavio tvit u bezbrižnom tonu.

„Proučio sam te 3D plastične pištolje. Već sam razgovarao sa NRA. Izgleda da od tog oružja nema mnogo koristi“, napisao je on.

Američka Vlada ne shvata ozbiljno opasnost širenja takvog oružja, jer još uvek smatra da se u domaćim uslovima može napraviti pištolj, ali ne i kvalitetan metak. Osim toga, metalni metak će odmah biti primetan na detektorima. Međutim, takve predstave su izgleda zastarele.

„Od čega se može napraviti metak? Ako budemo išli tradicionalnim putem, to je olovo i punjenje prahom. Međutim, razvoj nauke i tehnike ne stoji. Sada postoji na desetine načina drugih mehanizama proizvodnje metaka. Ne isključujem da je najopasnije otvaranje vatre korišćenjem potisnutog vazduha. Takvi „vazdušni“ meci su opasni, jer su tihi. Možda će smisliti neke varijante zamene prahom“, objasnio je general-major unutrašnje službe u penziji Vladimir Vorožcov.

Masovna pojava ovakvog oružja kod stanovništva zahteva nove pristupe rešavanja u ovoj oblasti, upozorio je ekspert.

„Mnogobrojne pucnjave u američkim školama direktan su rezultat postojanja velike količine vatrenog oružja. Ako se situacija ne može kontrolisati, to će u korenu promeniti sistem saradnje policije i društva. To jest, u slučaju elementarne pretnje, policajci će biti u obavezi da primene oružje, jer će oni pretpostavljati da lica koja treba da budu uhapšena takođe imaju oružje. To je ozbiljan problem“, nastavlja Vorožcov.

Federalni sudija Robert Lasnik iz Sijetla izdao je privremenu zabranu objave planova za štampanje 3D naoružanja, koje je kompanija „Difens distribjuted“ htela da objavi za svoje korisnike i to na osnovu dogovora koji je postigla sa Vladom SAD u junu.

Sada Vilson sebe naziva kriptoanarhistom, to jest pristalicom pune anonimnosti na internetu i potpunog nemešanja države u internet zajednicu. Vodeći se takvim idejama, on je sebe proglasio liderom organizacije koja treba da pomogne širenju oružja koje se pravi uz pomoć 3D štampača. Cilj — da se zaštite slobode američkih država koje garantuje Ustav SAD.

U početku se organizacija bavila izradom samo delova oružja koji se mogu napraviti uz pomoć 3D štampača — na primer prigušivača. Međutim, 5. maja 2013. godine ona je objavila na internetu crteže pištolja „liberator“ (oslobodilac), koji se lako može napraviti samostalno — iz plastike. Pištolj je predviđen za jedan metak kalibra 9×17, koji može da rani ili ubije čoveka na malom rastojanju.

(Sputnjik)