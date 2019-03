Ruski državljanin optužen za planiranje terorističkog napada

BERLIN – Nemačko savezno tužilaštvo optužilo je danas jednog ruskog državljanina za planiranje islamističkog terorističkog napada u Nemačkoj zajedno s navodnim saučesnikom koji je u Francuskoj uhapšen u odvojenom slučaju 2017. godine.

Savezni tužioci su u utorak saopštili da je 31-godišnjak, koja je identifikovan samo kao Magomed-Ali K. zbog nemačkih zakona o privatnosti i uhapšen u avgustu, optužen za pripremu akta nasilja i planiranje eksplozije, prenosi AP.

On je optužen je za čuvanje eksplozivnog TATP-a u svom stanu u oktobru 2016. godine. Veruje se da su u to vreme on i navodni saučesnik Klement B. prekinuli zaveru i razišli se.

Tužioci kažu da su njih dvojica bila u kontaktu sa Anis Amri, Tunižaninom koji je u decembru 2016. godine u Berlinu izvršio teroristički napad na pijaci, ali da nisu bili svesni njegovih planova.

(Tanjug)