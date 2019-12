Sekulić: I u Rusiji su sve bogomolje vlasništvo države

PODGORICA – Poslanik DPS Predrag Sekulić ocenio je danas da po predloženom Zakonu o slobodi veroispovesti nijednom verniku ili crkvi neće biti oduzeto pravo da koristi imovinu, ali da to kritikari predloga ne shvataju jer se ne razume dovoljno „sam duh zakona“.

Sekulić je u izjavi za Tanjug rekao da veruje da nema mesta kritici tog zakona, koji se, kaže, naslanja na ono što smo imali u staroj Crnoj Gori, a to je sloboda svih verujućih bez obzira na veroispovest.

„Čini mi se da ima više nerazumevanja zakona nego što je to pitanje bilo čije imovine. Zakon u svojih 65 članova govori o slobodi veroispovesti, o tome šta verujući dobijaju, govori o crkvenim zajednicama, govori o načinu na koji se uređuju odnosi između crkve i države“, naveo je Sekulić.

Navodeći da se često ovih dana postavlja pitanje imovine, Sekulić kaže da je osnovno pitanje – čije su crnogorske crkve i crnogorski manastiri?

„Ako dobijem odgovor na to pitanje, onda taj odgovor treba proslediti državnim organima“, rekao je Sekulić.

On je objasnio da će država crkvama i manastirima koje dokažu imovinu to i uknjižiti, a ako nema vlasništva, onda će imovina, a to se posebno odnosi na verske objekte podignute pre 1918. godine, biti uknjižena na državu.

„I da se razumemo, to što će biti uknjiženo na državu ni na jedan način ne brani pravo bilo kom verniku ili bilo kojoj crkvi da tu imovinu nastavi da koristi za svoje verske obrede. Na primer, Cetinjski manastir je vlasništvo grada Cetinja, a u isto vreme je u tom manastiru sedište mitropolije crnogorsko-primorske i gospodina Amfilohija. Tu se vrše obredi i niko ne brani niti vernicima, niti sveštenicima SPC da koriste Cetinjski manastir“, rekao je Sekulić.

Na pitanje kako će izgledati primena zakona i da li će sve biti završeno za godinu dana, Sekulić kaže da u svakom zakonu postoje rokovi.

„Vi ćete dokazivati svoje vlasništvo, država će upisivati to vlasništvo u zemljišne knjige, što je negde uobičajeno, takav ili sličan zakon je na snazi u Srbiji, ili recimo u Rusiji. Sve bogomolje u Rusiji su vlasništvo države Rusije“, rekao je Sekulić.

Sekulić je rekao da ne očekuje nikakve sukobe, ukoliko se zakon usvoji, te ocenjuje kao neprimereno da se u 21. veku delimo oko ovakvih pitanja.

„Zakon daje garancije za sve verske zajednice i nema nijedan razlog da to bude drugačije“, zaključio je Sekulić.

(Tanjug)