Skandal u Sofiji: Ekstremisti slavili pronacističkog generala (video)

Štenjom kroz centar bugarske prestonice Sofije, stotine ultradesničarskih ekstremista odalo je počast bugarskom generalu, Hristu Lukovu, koji je 30-ih i 40-ih godina prošlog veka vodio pronacističku organizaciju.

#Bulgaria: Hundreds #antifa marched through #Sofia, earlier today, against the annual neo-Nazi rally in honour of general Hristo Lukov, #Nazi collaborator and leading figure of the Bulgarian national-socialism, executed by partisans in 1943. pic.twitter.com/fPz537yWwb

— th1an1 (@th1an1) February 17, 2018