Snimci strahovite eksplozije u Nešvilu šire se društvenim mrežama, nađeni ostaci tela (video)

Snimci eksplozije u američkom gradu Nešvilu šire se društvenim mrežama, a nađeni su i ostaci ljudskog tela za koje se ispituje da li pripadaju žrtvi ili počiniocu.

Istražitelji su na mestu eksplozije u Drugoj aveniji u Nešvilu našli ostatke za koje se pretpostavlja da su deo ljudskog tela, ali još nije jasno kome pripadaju, rekao je šef nešvilske policije Džon Drejk, objavili su američki mediji, prenosi RT.

#Nashville #Tennessee *potentially disturbing* Major explosion with fire in downtown Nashville, TN, after an RV containing an explosive device allegedly exploded damaging several buildings.

Još nije poznato da li je neko bio u kamperu koji je eksplodirao u zoru na katolički Božić po lokalnom vremenu.

Tri osobe su prebačene u bolnicu nakon eksplozije, ali nijedna od njihovih povreda nije kritična.

Istragu o eksploziji preuzeo je FBI, a vlasti eksploziju tretiraju kao „nameran čin“, iako su za sada odbacili mogućnost terorističkog napada.

FBI je objavio sliku kampera koji je eksplodirao, tražeći informacije o vlasniku.

Neposredno pre eksplozije, čuo se snimljeni ženski glas koji je sa zvučnika montiranog na kamperu upozoravao da „ovo područje mora biti evakuisano“.

VIDEO AUDIO AND RECORDED MESSAGE COMING FROM RV PRIOR TO EXPLOSION “If you can hear this message, evacuate now.” A recording believed to be coming from an RV that exploded in #Nashville #Christmas morning prompted officers to get residents to safety prior to the explosion pic.twitter.com/mbuCUw3XEJ

