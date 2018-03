Šta sve može raketa kojoj nema ravne u svetu? (video)

U svom govoru pred Federalnom skupštinom ruski predsednik Vladimir Putin predstavio je juče novu hipersoničnu raketu „Kinžal“, koja leti 10 puta brže od zvuka i kojoj „nema ravne u svetu“.

Sistem „Kinžal“, u prevodu „Bodež“, uspešno je testiran i već se nalazi u vojsci na jugu zemlje.

Reč je o avionskoj raketi koja može da nosi i nuklearne bojeve glave.

Prema Putinovim rečima, „Kinžal“ je neuhvatljiv za sisteme PVO i PRO, jer njihove rakete ne mogu da stignu njegove.

Komandant ruskih Vazdušno-kosmičkih snaga (VKS) general-pukovnik Sergej Surovikin izjavio je da će kompleks „Kinžal“ proširiti mogućnosti VKS u slučaju agresije na Rusiju i pomoći u odvraćanju potencijalnih protivnika i njihovih nepromišljenih akcija.

Visokoprecizna hiperzvučna raketa, istakao je Surovikin, ima domet veći od dve hiljade kilometara i može da nanese udare bez ulaska u zonu protivvazdušne i protivraketne odbrane protivnika.

„Važan napredak u razvoju sistema hipersoničnog oružja, na osnovu modernizovanog aviona Mig-31, postignut je stvaranjem avijacijskog raketnog kompleksa sa visokopreciznom hipersoničnom aerobalističkom raketom, koja će omogućiti nanošenje udara po ciljevima na udaljenosti većoj od dve hiljade kilometara, bez ulaska u zonu protivvazdušne odbrane protivnika“, rekao je general.

Ranije je korporacija „Taktičkog raketnog naoružanja“ saopštila da se pravi hipersonična raketa vazdušnog baziranja. Njene taktičko-tehničke karakteristike, iz razumljivih razloga, nisu obelodanjene, ali eksperti tvrde da bi ona mogla da uđe i u kompleks naoružanja novog lovca pete generacije Su-57.

Zahvaljujući veoma velikoj brzini, ta raketa je praktično nevidljiva za radarske sisteme neprijateljskih aviona, a takođe je, kako kažu, i „neuništiva“.

Ruski vojni eksperti navode da je novi raketni sistem „Kinžal“ zapravo vazdušna verzija raketnog sistema kopnenog baziranja „Iskander“.

Kako tvrde, nova supersonična raketa može za samo nekoliko minuta da probije svaku protivraketnu odbranu i da sa visokom preciznošću uništi čak i podzemne objekte zaštićene betonom.

„Po svemu sudeći, govorimo o raketi koja predstavlja dorađenu, modernizovanu verziju balističke rakete sistema ’Iskander‘. U praktičnom smislu, to znači da avioni koji nose te rakete imaju domet od 500 ili 1.000 kilometara, a nakon što prelete to rastojanje, oni na određenoj visini lansiraju tu raketu, dometa od, recimo, 500 kilometara. Ta raketa je nevidljiva za savremena sredstva PRO i PVO. Na taj način, dobijamo značajno povećanje dometa raketa sličnih ’Iskanderima‘, povećanu operativnost pri manevrisanju, kao i visokoprecizan projektil“, kaže za Sputnjik vojni analitičar Dmitrij Kornjev.

Ekspert naglašava da hipersonična raketa „Kinžal“, poput „Iskandera“, može da nosi i nuklearne bojeve glave.

„O tome se malo govori, ali ’Iskander‘, tehnički, može da nosi nuklearne bojeve glave. Sudeći po otvorenim izvorima, nuklearne bojeve glave za rakete ’Iskander‘ razvijale su se u našim nuklearnim centrima. Tu ima jedan prilično zanimljiv momenat. ’Iskanderi‘ su raketni sistemi kopnenog baziranja i oni ne smeju da imaju domet veći od 500 kilometara, jer bi to bilo kršenje Dogovora o likvidaciji raketa srednjeg i malog dometa, koji je potpisan između Sovjetskog Saveza i SAD. Međutim, nijedna raketa vazdušnog baziranja ne podleže takvim ograničenjima“, navodi Kornjev.

Prema njegovim rečima, na taj način se faktički zaobilaze ograničenja postignuta tim dogovorom.

„Uostalom, to nije prvi slučaj zaobilaženja tog dogovora. Prvi slučaj je bio raspoređivanje raketa ’Kalibar‘ na brodovima klase ’reka-more‘, sa kojih je pucano na teroriste u Siriji iz Kaspijskog mora. Na njih se takođe ne odnose ta ograničenja. Samim tim, dobijamo platforme za lansiranje raketa čiji domet premašuje ograničenja iz Sporazuma o raketama srednjeg i malog dometa, i koje, zapravo, mogu da postoje potpuno legitimno“.

Ekspert ističe da hipersonični sistem „Kinžal“ nema pandane u svetu. Prema njegovim rečima, takve sisteme nemaju SAD, a najverovatnije ni Kina.

„To je veoma precizan sistem i takvu raketu je praktično nemoguće oboriti. Postoji još jedna osobenost: krstareća raketa leti dugo, brzinom od 700 kilometara na sat. A raketa sistema ’Kinžal‘ leti veoma brzo — za tri do pet minuta stiže do cilja. Uz to, ako je nosi supersonični avion, takvim kompleksima će — od momenta donošenja odluke na ’vrhu‘ do momenta pogađanja mete — biti potrebno sat-dva za izvršavanje zadatka. Sa krstarećim raketama to je nemoguće“, zaključio je Kornjev.

Podsetimo, Putin je u godišnjem obraćanju naciji predstavio nove vrste strateškog naoružanja, za koje je rekao da „nisu blef“ i da predstavljaju odgovor na raspoređivanje američkog PRO na teritorijama drugih država.

On je rekao da je Rusija još 2004. godine govorila o jačanju ruske armije, ali da „nisu hteli da saslušaju“.

„Slušajte sada“, poručio je Putin, nakon što su na velikim ekranima predstavljena nova dostignuća u oblasti nuklearnog naoružanja, za koje je rekao da nemaju pandane u svetu.

(Sputnjik)