Strašno nevreme prevrnulo turistički brod na jezeru, najmanje 17 poginulih (video)

Američke vlasti saopštile su da su pronašle tela i poslednje četiri osobe, nestale kada se na jezeru u Misuriju prevrnuo brod, čime je broj nastradalih porastao na 17.

We saw high winds + bad weather roll in, so I decided to get a refund and leave with my wife. Headed out, countless first responders + emergency vehicles were going in #Branson to help with the #DuckBoat incident. Branson Belle crew helped toss life preservers to those overboard. pic.twitter.com/71H61ir0Gy

— Tony Burkhart (@tonyburkhart) July 20, 2018