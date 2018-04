Strava u Torontu: Kombijem se zaleteo u pešake, 10 povređenih, vozač uhapšen (video)

Beli kombi zaleteo se u Torontu pešake i zgazio oko deset osoba, saopštila je lokalna policija.

#BREAKING : Van strikes "numerous pedestrians" in Toronto, police say: 8-10 injured. Driver fled the scene pic.twitter.com/9vnaa7Q70d

Kako prenose mediji, incident se dogodio na raskrsnici ulice e Jong i avenije Finč.

#BREAKING: Van drives into pedestrians in #Toronto, up to 10 people struck pic.twitter.com/Y9QtbKHbN7

