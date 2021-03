Stravičan samoubilački bombaški napad na katoličku crkvu (video)

Najmanje 14 osoba je povređeno kada se u napadu dva bombaša samoubica, kako se veruje, jedan razneo ispred katoličke crkve u gradu Makasar u Indoneziji, prvog dana Velike nedelje pred Uskrs, saopštila je policija.

Prethodno je policija navela da je u pitanju bio jedan napadač, a sveštenik koji je predvodio službu, otac Vilhemus Tulak, rekao je da su dva napadača pokušala da uđu motociklima u dvorište crkve, ali da ih je u tome sprečilo obezbeđenje, navodi AP.

