Tramp pominje izvršna ovlašćenja za zid na meksičkoj granici

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da razmatra da iskoristi svoja izvršna ovlašćenja za izgradnju zida na južnoj američkoj granici s Meksikom.

On je rekao novinarima da bi mogao zvanično da proglasi nacionalno hitno stanje za izgradnju graničnog zida ali da želi da pregovara o tom zidu s Kongresom.

„Ja mogu to da uradim ako želim. Možemo da proglasimo nacionalno hitno stanje. Mogao bih to da uradim“, rekao je on.

Tramp je rekao da će nesuglasice s članovima Kongresa oko tog zida, zbog kojih je došlo do delimične blokade savezne vlade, biti rešene pre nego što ljudi misle.

On je rekao da je preneo vodjama Kongresa da delimična blokada vlade može da traje mesecima i godinama, ali je dodao da ne veruje da će se to desiti.

U SAD od 22. decembra traje delimična blokada administracije zbog sukoba oko Trampovog zahteva vezano za finansiranje izgradnje zida na granici sa Meksikom.

Američki predsednik rekao je da je odredio tim koji će se sastati tokom vikenda s članovima Kongresa da reši spor oko njegovog zahteva za novac za izgradnju zida koji je doveo do delimične blokade vlade.

(Beta)