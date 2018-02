Trump jasno osudio nasilje u kući

Predsednik SAD Donald Tramp prekinuo je ćutanje posle pomirljivih izjava oko njegovog bivšeg saradnika Roba Portera koga su bivše supruge optužile za nasilje.

„Ja sam potpuni protivnik nasilja u kući i svi ovde to znaju“, izjavio je Tramp i dodao: „Skoro da je i nepotrebno to govoriti. Ali sada to čujete (od mene), ali svi to znate“.

Tramp je u petak hvalio Portera bivšeg sekretara Bele kuće i jednog od njegovih bliskih saradnika, a u subotu je izgledalo kao da dovodi u sumnju navode protiv njega kada je napisao na Tviteru „Životi ljudi se rasturaju i uništavaju običnim optužbama“.

Rob Porter je u sredu podneo ostavku nakon optužbi da je zlostavljao dve bivše supruge. On je negirao optužbe.

(Beta)