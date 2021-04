U CG i dalje na snazi policijski čas od ponoći do pet

PODGORICA – Ministarstvo zdravlja i Insitut za javno zdravlje predstaviće danas nove epidemiološke mere prema kojima će policijski učas ubuduće trajati od ponoći do pet sati ujutru narednog dana, prodavnice i privredna društva će raditi do 22, a ugostiteljski objekti sat duž, pišu podgoričke Vijesti.

Ustanove obrazovanja i kulture radiće od 18 do 22 sata, a dostava hrane do ponoći.

Zabrana putničkog međugradskog saobraćaja i dalje će biti na snazi od petka u 21 do ponedeljka u pet časova.

U Podgorici i Danilovgradu biće dozvoljeno pohađanje nastave u ustanovama, omogućen rad igraonica, dok će teretane raditi od pet do 22 sata.

Kladionice će biti otvorene od sedam do 22, a ugostiteljski objekti od sedam do 23 sata – za jednim stolom unutar objekta i u baštama moći će da budu do četiri osobe.

Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo (tržni centri, štandovi/tezge i slično) radiće od sedam do 22.

Nove mere za Podgoricu i Danilovgrad od ranije važe za opštine Plav, Gusinje, Petnjica, Herceg Novi, Žabljak, Tivat, Kotor, Plužine, Budva, Tuzi, Rožaje, Bar, Ulcinj, Bijelo Polje i Cetinje.

U Nikšiću, Mojkovcu, Beranama, Pljevljima, Kolašinu, Šavniku i Andrijevici produžavaju se aktuelne mere.

Organizovanje zabavnih i rekreativnih aktivnosti za decu i odrasle na otvorenim javnim mestima (luna park, panoramski točak i slično) i dalje su zabranjeni.

Nove mere važiće od sutra do 23. aprila, na nivou države.

(Tanjug)

