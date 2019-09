Uragan Dorijan nije ni stigao, a već haos u Kanadi – srušen kran (video)

Građevinski kran srušio se na zgradu u gradu Halifaks u Kanadi, koju će uskoro pogoditi uragan Dorijan, prenose svetske agencije.

" @NewsBreaking : BREAKING: Crane collapses in Halifax, Nova Scotia, as Dorian affects the region pic.twitter.com/DVTVRMALEc " 😱

Za sada nije poznato da li u incidentu ima povređenih. Prijavljeno je i rušenje nekoliko stabala i nestanak struje.

Američki Nacionalni centar za uragane saopštio je da Dorijan trenutno tropski ciklon, mada i dalje ima vetrove jačine uragana.

JUST IN: Crane collapses onto building under construction in the Canadian city of Halifax as Hurricane Dorian approaches pic.twitter.com/dGxnRXiggN https://t.co/sHQo5cAGsF

— Fox sweN (@FoxsweN) September 7, 2019