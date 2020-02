Vanesa Brajant: Zabavite se u raju dok se jednog dana ne sretnemo (video)

Porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci oprostili su se od legendarnog NBA košarkaša Kobija Brajanta i njegove ćerke (13) i još sedmoro ljudi koji su poginuli u helkopterskoj nesreći, na komemorativnom skupu pod nazivom „Proslava života“ u Los Anđelesu.

„Hvala vam što ste došli ovde. Ljubav i podrška iz celog sveta su bili tako ohrabrujući. Hvala za molitive“, rekla je udovica Vanesa Brajant, u emotivnom govoru o svom pokojnom suprugu i ćerci, objavio je Rojters.

Michael Jordan helping Vanessa Bryant after down the stage after her eulogy for Kobe and Gianna Bryant pic.twitter.com/clXQECgQ5s

— Rob Lopez (@r0bato) February 24, 2020