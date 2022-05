Vazniji direktni razgovori Vucic-Kurti od pristupanja SE

SAVUDRIJA – Od pokušaja pristupanja tzv. Kosova Savetu Evrope ili bilo kojoj organizaciji, važnije je da se nastave direktni razgovori Beograda i Prištine, odnosno Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija koje je iniciralo nemački kancelar Olaf Šolc, smatra nekadašnji izaslanik EU za Kosovo i Metohiju Volfgan Petrič.

“To bih smatrao važnijim nego pokušaj pristupanja međunarodnoj organizaciji, odnosno Savetu Evrope. Ne želim da ovakvim akcijama dijalog dalje bude odlagan, jer bez napretka u dijalogu, neće biti ni normalizacije odnosa, što je cilj”, rekao je Petrič u intervjuu Tanjugu komentarišući zahteva Prištine za članstvo u Savetu Evrope (SE).

Petrič koji učestvuje na skupu „Strateški ekonomski razgovori“ SEEBDN u Savudriji, kaže, da je naravno važno je da sve države Evrope budu u Savetu Evrope, ali je sada potreban napredak u dijalogu i stvaranje uslova da dve strane postignu dogovor.

Na pitanje šta Beograd šta sada može da uradi povodom ovog zahteva Prištine, Petrič kaže ne baš mnogo, jer podseća da su u Savetu Evrope mnoge zemlje članice koje su priznale Kosovo.

“Biće tamo diskusije, i pretpostavljam da će srpska strana izneti svoj stav, a onda će se videti i rezultat”, dodao je Petrič, koji je i nekadašnji ambasador Austrije u Srbiji.

On smatra da ponovna diplomatska kampanja Srbije za otpriznavanje nezavisnosti Kosova, koja je najavljena kao odgovor Srbije zbog kršenja Vašingtonskog sporazuma Prištine, „ne bi bila od koristi“.

Komentarišući poziv Brisela Prštini, ali i Beogradu, da se uzdrže od ”jednostranih poteza i retorke“ koji mogu doprineti podizanju tenzija i usporiti normalizaciju odnosa, Petrič kaže da se dijalog sastoji od toga da se obe strane pozivaju da prilaze jedna drugoj, a ne da preduzimaju jednostrane korake, koji nisu usaglašeni, niti su o njima dve strane razgovarale.

“U prošlosti su često preduzimani jednostrani koraci. To je suprotno dijalogu, ali se mora s tim politički živeti. Politički, jasno je da obe strane pokušavaju da stave do znanja svoje pozicije, ali to ne znači da je jednostrani korak koji se preduzima u duhu dijaloga”, rekao je Petrič.

Komentarišući to što je Kurti iskoristio boravak u Berlinu i razgovor sa kancelarom Šolcom da najavi podnošenje zahteva za prijem u Savet Evrope, Petrič primećuje da je Kurti poznat po tome da je provokativan, da daje takve izjave, a očigledno je, kaže, dugo pripremao i iskoristio javnost u Berlinu, da najavi taj potez Prištine.

Petrič skreće pažnju da je u iz Berlinu poslata i poruka da je vreme da se dijalog ubrza.

“U Berlinu je prepoznato da je zbog rata u Ukrajini, potrebno da se sada na Zapadnom Balkanu, a na posebno na Kosovu i u BiH postigne napredak”, rekao je Petrič.

Petrič, koji je i bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH, kaže i da su mu skoro, prilikom njegovog boravka u Trebinju, i lokalni političari i mladi rekli – molim vas, EU, pomozite da napredujemo, jer, kaže, žele da se okrenu od tema nacionalizma ka temama dobrih škola, razvoja..

“I tamo se primećuje šok zbog ruske agresije na Ukrajinu. Rat ne žele ni u Trebinju, a ni bilo gde u BiH, nigde u regionu. To bi trebalo da bude osnova za konstruktivan pristup u cilju normalizacije odnosa u regionu”, kazao je on.

Komentarišući nameru Prištine da pristupi i programu NATO Partnerstvo za mir, Petrič kaže da sada u Evropi postoji velika zabrinutost za bezbednost zbog rata u Ukrajini, što prepoznaje i u Austriji.

“I mi smo zabrinuti, a nismo članica NATO, ali smo deo programa Partnerstvo za mir NATO. Očigledno je i Priština donela odluku da ide tim putem. Ali, tu odluku mora da donese Brisel”, kazao je Petrič.

On dodaje da i dalje važi Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1244 i da je upitna usalašenost takvog zahteva Prištine sa tim dokumentom.

“Ali to upravo i pokazuje koliko je važan napredak, jer svaki put kada se desi neka nova situacija, poput ukrajinskog rata, nastaju novi problemi koji dodatno otežavaju rešavanje problema“, kaže on i ističe da je zato važno da se pod okriljem EU, pod vođstvom Nemačkei Francuske, dođe do ubrzanja procesa, da pitanja pristupanja Partnerstvu za mir ne bi ni bila važna.

Kada je reč o evropskoj perspektivi Ukrajine, a naušrtb Zapadnog Balkana, kaže da je razumljivo da je EU obećala Ukrajini evropsku perspektivu, ali da je njegov stav da to ne može biti na teret Zapadnog Balkana.

“Srbija i Crna Gora su znatno napredovale u pregovorima, i zato Zapadni Balkan mora biti prioritet. Paralelno se mora razgovarati sa Ukrajinom i Gruzijom, ali ne nauštrb Zapadnog Balkana”, zaključio je Petrič.

(Tanjug)

