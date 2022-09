Velinov: Ako se nesto desi u NE Zaporozje, SRB ce odmah znati

BEČ – Direktor Direktorata za nuklearnu sigurnost Srbije Slađan Velinov, koji učestvuje na Generalnoj konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Beču, ističe da bi, ako bi se nešto desilo u nuklearnoj elektrani u Zaporožju, se to odmah znalo i u Srbiji.

Velinov je, pošto je IAEA trenutno fokusirana na zaštitu nuklearne elektrane u Zaporožju, upitan kakve bi posledice bile po Srbiju ako se u toj ukrajinskoj elektrani nešto desi, ukazao najpre na podatak da je ta elektrana udaljena više od 2.000 kilometara od Srbije.

„Mi pratimo šta se dešava u Zaporožju. Ukoliko dođe do bilo kakvog granatiranja, ako dođe do povrede neke od stanica za rane najave, pratićemo stanice okolo. Ne možete sakriti ako se bilo šta desilo, to se vidi odmah. Mi trenutno imamo devet stanica koje nam pokazuju odmah dešavanja, a to čine i one koje se nalaze u Zaporožju i širom Evrope“, objasnio je on.

Velinov je za Tanjug najavio da će ove godine, kroz projekat Evropske komisije, Srbija povećati broj stanica na 33, što, kaže, daje veću sigurnost.

Pošto se zbog energetske krize sve više pominju nuklearne elektrane kao spas, na pitanje koliko je nuklearna energije bezbedna i energija budućnosti, Velinov je kazao da je odluka o elektrani pitanje za Vladu Srbije, a ako se u to krene, postoji jasna procedura.

„Što se tiče sigurnosti novih nuklearki, to su nuklearke četvrte kategorije, on su bezbednosno sigurne 100 odsto i za udar aviona, i razne druge opasnosti. Rekao bih da je Černobilj, koji je pojam za katastrofu, bio sasvim drugi vid elektrane. Pre 11 godina smo imali akcident u Fukušimi, a nismo imali nijednog umrlog od zračenja. Svi koji su poginuli poginuli su od cunamija“, objasnio je on.

Kada je reč o sastanku u Beču istakao je da je svaka konferencija gde su svi na jednom mestu veoma bitna.

„Tu se pružaju mogućnosti za mnogo sastanaka, kako multilateralnih, tako i bilateralnih gde se dogovaramo oči u oči šta ako do nečega dođe. Definišemo razne parametre, imamo dogovore, ugovore. Mnogo je lakše funkcionisati kada se o svemu dogovorite“, podvukao je on.

Velinov je inicirao sastanak sa predstavnicima zemalja bivše Jugoslavije, u cilju uspostavljanja prekogranične saradnje po pitanju nuklearne bezbednosti.

„Cilj nam je da uspostavimo međuganičnu i pograničnu saradnju, da razmenjujemo s kakvim problemima se suočavamo, i kako ih rešavamo. Hoćemo da napravimo zajednicu u kojoj će lakše da se odvija protok informacija. To je veoma važno“, podvukao je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.