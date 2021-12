Višković: Ne može Izetbegović da odlučuje o NATO trupama

BANJALUKA – Lider Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović ne može da odlučuje ni o Brčko distriktu, ni o NATO trupama, izjavio je danas predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković povodom poziva Izetbegovića da NATO i Eufor pojačaju prisustvo u BiH, posebno na području Brčko distrikta.

„Kakav NATO, kakve trupe, kakvo Brčko, kakav Bakir i ne odlučuje on o tome. Ne može on odlucivati ni o Brčkom, ni o NATO trupama, to može biti njegova muzička želja“, rekao je Višković, a prenosi RTRS.

Kako je dodao, Izetbegović bi trebalo da prihvati Bosnu i Hercegovinu „onakvu kakvu je ima, a to je državna zajednica dva entiteta tri konstitutivna naroda“.

„Samo takva BiH, zasovana na dejtonskom Ustavu, može da opstane, a ako Izetbegović misli da može da se odrekne Srba i Hrvata, ne može da sačuva BiH“, poručio je premijer Srpske.

Višković je ocenio da postoji veliki apsurd i u tom kontekstu naveo da se institucije u Republici Srpskoj više zalažu za očuvanje BiH, nego Izetbegović i ljudi oko njega.

Izetbegović je nakon sednice Glavnog odbora SDA pozvao NATO i EUFOR da u skladu sa mandatom pojačaju prisustvo u BiH, posebno u Brčko distriktu.

(Tanjug)

