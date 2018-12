Zapad zbunjen: Ruska podmornica im „nestala“ pred očima

Nakon incidenta u Kerčkom moreuzu iz Sevastopolja je isplovila ruska podmornica projekta 877 „Paltus“. Nestanak najbešumnije podmornice jako je zabrinuo zapadne eksperte.

Kako navodi bivši mornar Erik Moreno, podmornica je mogla da otplovi u Kerčki moreuz i možda se već nalazi tamo, piše ruski portal „Utro“.

Na svom nalogu na Tviteru ekspert je objavio snimak „Crne rupe“, kako nazivaju podmornicu na Zapadu, koja može da krene u pohod iz Sevastopolja. Snimke je objavio list „Dejli star“.

Moreno smatra da „Paltus“ može da počne igru „žmurke“ sa brodovima NATO-a u Crnom moru, kao što je to bilo za vreme Hladnog rata.

Ranije se američka vojska obratila Stejt departmentu sa molbom da saopšti Turskoj njene planove da pošalje vojni brod u Crno more. Prema Morenovom mišljenju, on može da postane lak plen za ruske podmornice, jer Crno more ima samo jedan ulaz i jedan izlaz.

„Ruska podmornica se možda nalazi na izlazu iz Bosfora radi kontrole moreuza. Rusija možda ima celu vučju jazbinu koja je spremna da napravi problem američkim brodovima“, zaključio je on.

Dizel-električna podmornica projekta 877 „Paltus“ ima zadatak da se neprimetno prikrade brodu ili podmornici protivnika, da izvede napad i zatim da tiho nestane.

