Zašto se ljudi razboljevaju u blizini farmi u Holandiji

Deceniju nakon izbijanja kju groznice u Holandiji, koja je usmrtila 95 ljudi, naučnici su u strahu da se pojavila nova bolest.

Početkom 2008. godine, Dženet van de Ven počela je da primećuje nešto veću stopu pobačaja među kozama na svojoj farmi mleka na jugu Holandije

„Uzorke smo poslali veterinarskim službama. Devet od 10 rezultata bilo je bez objašnjenja“, rekla je ona.

Van de Ven, koja ima stado od oko 1.700 koza u Severnom Brabantu, provinciji sa načičkanim farmama koza, i dalje je slala uzorke. Konačno, u maju 2008. godine potvrđeno je izbijanje kju groznice, respiratorne infekcije koja napada stoku, uključujući koze, ovce i goveda, a nalazi se u placenti, amnionskoj tečnosti, urinu, fecesu i mleku.

Bolest je postala noćna mora za Holanđane nakon što su se hiljade ljudi zarazile tokom epidemije, koja je trajala od 2007. do 2010. Holandska vlada je sa 55 farmi izbacila više od 50.000 koza u pokušaju da zaustavi širenje bolesti.

Otprilike polovina zaraženih ljudi na kraju je razvila komplikacije, poput srčane insuficijencije, a 95 ljudi je umrlo.

Deceniju kasnije, još jedan rizik od bolesti koje prelazi sa životinja na ljude zabrinjava holandske uzgajivače koza i naučnike, jer su studije stručnjaka za javno zdravlje i veterinu povezale slučajeve upale pluća kod ljudi sa farmama koza.

Ljudi koji žive u blizini farmi koza imaju 20 do 55 odsto veći rizik od razvoja upale pluća, kaže Dik Hederik, stručnjak za rizik od bolesti ljudi i životinja sa Univerziteta u Utrehtu. Što je čovek bliže farmi koza, to je veći rizik, dodaje on: „Analiza pokazuje da se povećani rizik vidi u radijusu od 1–1,5 kilometar“.

Efekti se razlikuju, kod nekih ljudi se ne javljaju simptomi, a kod drugih se razvija groznica, jeza, umor i bolovi u mišićima, prenosi Gardijan.

Pojava još jedne zoonotske bolesti povezane sa kozama je frustrirajuća, zbunjujuća i stresno, kažu farmeri.

„Od mleka se i dalje dobro zarađuje, ali više je stresa oko dozvola, a javnost čita negativne vesti o kozama“, rekao je Egbert ter Ven, koji na svojoj farmi ima oko 50 koza.

Izbijanje kju groznice usledilo je nakon perioda povećanog uzgoja koza za mužu u Holandiji.

Do trenutka kada je epidemija kju groznice obuzdana 2010. godine, zabeleženo je više od 4.000 slučajeva zaraze kod ljudi, a procenjeno je da je bilo zaraženo oko 50.000 ljudi, navela je Johana van der Gisen, veterinarski mikrobiolog i specijalista za zoonotske bolesti u holandskom Nacionalnom institutu za javno zdravlje i životnu sredinu.

Sa iskorenjivanjem kju groznice, uzgajivači koza polako su obnavljali zalihe – nacionalna proizvodnja kozjeg mleka za izvoz doživela je procvat tokom poslednje dve decenije.

Van der Gisen navodi da više nema rizika od kju groznice. Međutim, nalazi upale pluća, koji su se prvi put pojavili 2013. godine, doveli su do ograničenja u sektoru počev od 2017. godine, iako je potražnja za kozjim mlekom nastavila da raste.

Generalno, veća koncentracija životinja po farmi može doprineti zaraznim bolestima, kaže Lidvien Smit, sa veterinarskog fakulteta Univerziteta u Utrehtu, koji je deo tima koji je prvi otkrio veću stopu upale pluća kod ljudi koji žive u blizini farmi koza.

Smit je, međutim, naglasio da još uvek ne postoji jasna veza između veličine farme i učestalosti bolesti ljidi oko tih farmi.

Holandski stručnjaci nastavljaju da istražuju vezu sa pneumonijom.

„Tražimo uzrok, a kako nema kju groznice i nema dokaza o vezi sa česticama prašine, naša hipoteza je da bi ovo mogla biti nova zoonotska bolest“, kaže ona.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.