Zvao bez potrebe hitnu pomoć 149 puta, osuđen na 20 meseci

LONDON – Britanski penzioner Džon Harvi (73) iz Svensea tokom pet godina 314 puta je pozvao hitnu pomoć iako nije imao zdravstvene probleme koji bi zahtevali intervenciju lekara, a posebno hitnu.

Time je, piše britanski „Dejli Mejl“, napravio 50.000 funti nepotrebnog troška, jer, je, između ostalog, 149 puta odvezen u neku bolnicu, a da mu nijednom nije bila potrebna pomoć lekara.

On je zbog toga osuđen na 20 meseci zatvora, a nakon što je sud ustanovio da je čak potpuno nepoznatog čoveka ubedio da u njegovo ime pozove hitnu pomoć.

Tužilac Helen Rendal navela na sudu da je Harvi, kome je na licu bilo osušene krvi, prišao na ulici dvojici nepoznatih ljudi i zamolio ih da pozovu hitnu pomoć, što su obojica učinila jer su poverovali da mu je zdravlje ugroženo.

Rendal je dodala da nakon poziva bolničar hitne pomoći Džejms Dejvis, koji se odazvao na poziv, našao Harvija kako sedi kod kuće na terasi i pije viski. Bolničar je uradio nekoliko analiza i ustanovio da je Harvi savršeno zdrav.

Tužiteljka je navela da je služba hitne pomoći provela ukupno 320 sati odvodeći Harvija u bolnicu odakle je on uglavnom odlazio pre nego što je pregledan.

Sudija Pol Tomas odredio mu je kaznu od 20 meseci zatvora nakon što je Harvi priznao da je prekršio raniju naredbu suda da prestane da nepotrebno zove Hitnu pomoć.

Sudija se Harviju obratio rečima da mu nije jasno zašto se on tako ponaša, upzorivši ga da time ugrožava društvo.

Jedini zaključak koji je sudija izvukao je da Harvi to sve radi „iz čiste zlobe i to kad popije“, navodeći brojke koje to potkrepljuju.

„Brojke su zaprepašćujuće. Protraćili ste gotovo 50.000 funti namenjenih ljudima kojima je pomoć potrebna. Svi smo svesni toga da je potražnja za zdravstvenim uslugama velika, a vi svojim ponašanjem rizikujete živote drugih ljudi“, kazao je sudija.

(Tanjug)