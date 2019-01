3 filma Bred Pita u kojima ćete uživati u 2019.

Od avanturističke misterije do akcijskog SF horora…

Slavni holivudski glumac Bred Pit ima 55 godina, a njegova glumačka karijera započela je pre 31 godinu.

U celom tom periodu nanizao je gomilu odličnih uloga, vrednih nagrada i projekata koje je producirao. Ono čemu se trenutno veselimo jesu njegovi nadolazeći projekti u pripremi, a reč je o tri posve različita filma, kako radnjom, tako i žanrovski.

Pa, krenimo redom…

Ad Astra

Reč je o avanturističkoj drami. Radnja filma bavi se astronautom koji odlazi u svemir u potragu za svojim misteriozno nestalim ocem.

Film se premijerno očekuje krajem maja 2019. godine.

Once Upon a Time in Hollywood

U pitanju je nova dramska komedija režisera Kventina Tarantina.

Glavni likovi su Rick Dalton (Leonardo DiKaprio), bivša zvezda vestern serija, i njegov dugogodišnji dvojnik Klif But (Brad Pit). Oni se muče pokušavajući da uspeju u Holivudu koji više ne prepoznaju, a jednu od prilika vide u poznatoj glumici i svojoj komšinici Šeron Tejt (Margot Robi). Početkom avgusta 2019. godine film se očekuje u svim bioskopima širom sveta.

World War Z 2

Jedan čovek (Brad Pit) vodi trku protiv vremena da spasi podeljeni svet uoči njegovog konačnog postojanja.

Svaka nacija, svako oružje i svaka vojska će ustati, jer poslednja nada za preživljavanje je rat – tako glasi sinopsis prvog dela pomenutog zombie filma „World War Z“ koji je na box office-u tada zaradio 540 miliona dolara. Uskoro nam stiže i nastavak, „World War Z 2“.