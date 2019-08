Bilo jednom u Holivudu (video)

Originalni naslov: Once Upon a Time in Hollywood

Početak prikazivanja filma: 15.08.2019

Dužina trajanja filma: 165 min

Država/Godina: USA/2019

Žanr: drama, triler

Glumci: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Luke Perry

Režiser: Quentin Tarantino

Distributer: CON FILM D.O.O.

Sinopsis

Ovog leta holivudska zlatna prašina vraća nas u kasne šezdesete godine, u zlatno doba Holivuda u filmu nostalgičnog naziva “Bilo jednom…u Holivudu”, najnovijem ostvarenju reditelja i scenariste, dobitnika Oskara, Kventina Tarantina.

O filmu

„Bilo jednom… u Holivudu“ prava je holivudska priča o jednom glumcu i njegovom dvojniku koji kreću na put kako bi pronašli svoje mesto pod suncem u filmskoj industriji. Njihovo putovanje odvija se na vrhuncu hipi Holivuda, davne 1969. godine u LAu.

Glavni likovi u filmu Rik Dalton (Leonardo Di Kaprio), bivša zvezda jedne vestern TV serije i njegov dugogodišnji dvojnik Clif But (Bred Pit) u vreme zadnjih trzaja zlatnog Holivuda bore se za svoj uspeh u sveetskoj prestonici filmske industrije koju više ne prepoznaju. Ali Rik ima popularnu komšinicu – Šeron Tate (Margo Robi).

Oficijelni sajt

IMDb