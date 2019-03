Ceo svet je tvoj (video)

Originalni naslov: Le monde est à toi

Početak prikazivanja filma: 21.03.2019

Dužina trajanja filma: 94 min

Država/Godina: FRA/2018

Žanr: komedija, krimi

Glumci: Karim Leklou, Isabelle Adjani, Vincent Cassel

Režiser: Romain Gavras

Distributer: DEXIN FILM

Sinopsis

Film je prikazan na Kanskom festivalu i bavi se sudbinom sitnog kriminalca koji sanja o drugačijem životu ali ne može da ga priušti.

O filmu

Film je prikazan na Kanskom festivalu i bavi se sudbinom sitnog kriminalca koji sanja o drugačijem životu ali ne može da ga priušti. Da bi pobegao od svog okruženja, on mora da prihvati još jedan poslednji posao koji uključuje Španiju, drogu, Iluminate i dominantnu majku. Glavni junak čini sve moguće da spase glavu, i to na urnebesan način.

Fransoa je sitni kriminalac koji ima svoj san: da postane ekskluzivni distributer sladoleda firme Mister Friz u zemljama Magreba (Severna Afrika), t.j. da se oslobodi kriminala, zasnuje legalni biznis i osnuje porodicu. Njegovi snovi nestaju kada shvati da je njegova dominantna majka Dani prokockala celu njegovu ušteđevinu. Da bi ponovo i brzo zaradio novac za svoje poštene planove Fransoa prihvata posao da za narko dilera iz Španije prihvati pošiljku droge od škotskog kriminalca. U tome treba da mu pomognu bivši robijaš Anri i prelepa Lamija u koju je zaljubljen. Pošto je Anri stalno u teorijama zavere, a Lamiju zanima samo besplatan put do Barselone, ništa se ne odvija po planu. Akcija prenosa droge propada i Fransoa je dodatno izgubio ogromne pare. Čini sve moguće da spasi glavu i povrati novac i to na urnebesan način.

Oficijelni sajt

IMDb