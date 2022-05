Doktor Strejndž u multiverzumu ludila (video)

Originalni naslov: Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Početak prikazivanja filma: 05.05.2022

Dužina trajanja filma: 126 min

Država/Godina: USA/2022

Žanr: akcija, avantura, fantazija

Glumci: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor

Režiser: Sam Raimi

Distributer: MCF MegaCom Film

Sinopsis

U Marvel studiju „Doktor Strejndž u multiverzumu ludila“, MCU otključava Multiverzum i pomera svoje granice dalje nego ikada ranije.

O filmu

Putovanje u nepoznato sa doktorom Strejndžom, koji uz pomoćmističnih saveznika, starih i novih, prolazi kroz zapanjujuće i opasno alternativne realnosti Multiverzuma da se suprotstave misterioznom novom protivniku.

Oficijelni sajt

IMDb

