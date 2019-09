Dora i izgubljeni zlatni grad (video)

Originalni naslov: Dora and the Lost City of Gold

Početak prikazivanja filma: 26.09.2019

Dužina trajanja filma: 102 min

Država/Godina: AUS, USA/2019

Žanr: avantura, porodični

Glumci: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria, Danny Trejo, Benicio del Toro

Režiser: James Bobin

Distributer: Taramount film

Sinopsis

Provodeći većinu života u istraživanju džungle sa svojim roditeljima, ništa nije moglo da pripremi Doru (Izabela Moner) za njenu najopasniju avanturu ikada – srednju školu.

O filmu

Naviknuta na izazove, Dora ubrzo predvodi Butsa (svog najboljeg druga, majmuna), Dijega (Džef Valberg), misterioznog stanovnika džungle (Euhenija Derbeza) i grupu tinejdžera, u živopisnu pustolovinu spašavanja njenih roditelja (Eva Longorija, Majkl Penja) tokom koje mora da reši neverovatnu misteriju o izgubljenom zlatnom gradu.

Oficijelni sajt

IMDb