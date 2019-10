Džudi (video)

Originalni naslov: Judy

Početak prikazivanja filma: 24.10.2019

Dužina trajanja filma: 118 min

Država/Godina: GBR/2019

Žanr: biografski, drama, istorijski

Glumci: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Bella Ramsey

Režiser: Rupert Goold

Distributer: FAME Solutions

Sinopsis

Džudi je oda nezaboravnom glasu, njenoj želji za ljubavlju i životom i neprolaznom stilu ove holivudske ikone.

O filmu

Priča prati Džudi Garland, koja stiže u London 1968. na rasprodatu seriju koncerta u čuvenom klubu Talk of the Town u kojem će održati i svoj poslednji koncert. 30 godina nakon njene legendarne uloge u filmu Čarobnjak iz Oz-a, Džudin glas je već oslabio, a drama njenog života je u punom jeku. Dok se priprema za nastup, u svađi sa organizatorima, očarava muzičare i voljene obožavaoce svojom toplinom i šarmom. Sprema se da po peti put uplovi u bračne vode i još uvek veruje u ljubav. Ali, i dalje je ranjiva. Provodi svoj životni vek od 47 godina radeći od toga 45, umorna je i more je upomene na svoje izgubljeno detinjstvo u Holivudu, a sve što želi je da bude kod kuće sa svojom decom. Postavlja se pitanje da li će imati snage da nastavi dalje?

Rene Zelveger, dobitnica Oskara za film Hladna planina (i još dve nominacije za filmove Dnevnik Bridžit Džouns i Čikago) igraće holivudsku ikonu Džudi Garland u istoimenom filmu. U filmu ćemo slušati neke od njenih najpoznatijih pesama, uključujući i legendarnu pesmu “Iznad duge” (Over the Rainbow).

Oficijelni sajt

IMDb