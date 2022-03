Električni život Luja Vejna (video)

Originalni naslov: The Electrical Life of Louis Wain

Početak prikazivanja filma: 24.03.2022

Dužina trajanja filma: Električni život Luja Vejna min

Država/Godina: GBR/2020

Žanr: drama, biografski

Glumci: Benedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Toby Jones, Stacy Martin

Režiser: Will Sharpe

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Istinita priča o ekscentričnom britanskom slikaru Luju Vejnu.

O filmu

Istinita priča o ekscentričnom britanskom slikaru Luju Vejnu, čije su razigrane, ponekad čak i psihodelične slike pomogle da se promeni percepcija javnosti o mačkama. Kroz neverovatne avanture ovaj inspirativan, neopevan heroj nastoji da krajem 19. i u prve tri decenije prošlog veka otkrije “električne” misterije sveta i na taj način bolje razume vlastiti život i dubinu ljubavi prema supruzi Emili.

IMDb

