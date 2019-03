Kako da dresirate svog zmaja 3 (video)

Originalni naslov: How to Train Your Dragon: The Hidden World

Početak prikazivanja filma: 07.03.2019

Dužina trajanja filma: 104 min

Država/Godina: USA/2019

Žanr: akcija, avantura

Glumci: Miloš Đuričić, Dragan Vujić Vujke, Milena Živanović, Aleksandar Srećković Kubura, Valentina Pavličić, Predag Damnjanović, Marko Marković, Marija Mikić, Željko Maksimović

Režiser: Dean DeBlois

Distributer: Taramount film

Sinopsis

Iz studija DreamWorks Animation stiže nam epska animirana avantura o odrastanju i pronalaženju hrabrosti da se suočimo sa nepoznatim i o tome kako ne treba odustati.

O filmu

Ono što će početi kao neočekivano prijateljstvo između mladog Vikinga i neustrašivog zmaja pretvoriće se u avanturu koja prevazilazi i sam život. Bioskopska publika imaće priliku da uživa u novom filmu jedne od najomiljenijih animiranih saga svih vremena!

Novi poglavica i vladar Berka stvorio je veličanstvenu i haotičnu utopiju. Selo u kome naši junaci žive suočiće se sa najmračniJom pretnjom do sada, a oni će morati da ga napuste i krenu na putovanje kroz skriveni svet za koji su mislili da postoji samo u mitovima.

