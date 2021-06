Kako dalje (video)

Originalni naslov: Here We Are

Početak prikazivanja filma: 03.06.2021

Dužina trajanja filma: 94 min

Država/Godina: ISR, ITA/2020

Žanr: drama

Glumci: Shai Avivi, Noam Imber, Smadi Wolfman

Režiser: Nir Bergman

Distributer: Five Stars Distribution.

Sinopsis

Bivši uspešni stručnjak za marketing, posvetio je svoj život sinu jedincu.

O filmu

Aron, bivši uspešni stručnjak za marketing, posvetio je svoj život sinu jedincu – Uriju. Njihov odnos je toliko delikatan i nežan da je jasno da je njihova međusobna povezanost sve samo ne uobičajena. Žive zajedno, tiho i rutinski, sa svojim zajedničkim igrama i šalama, daleko od stvarnog sveta. Ali, Uri je autističan i sad mu je, kao mladom čoveku na pragu punoletstva možda i vreme da živi samostalno u specijalizovanoj ustanovi. Na putu do tamo, Aron odlučuje da pobegne sa svojim sinom znajući da Uri nije spreman na razdvajanje. Ili možda, on kao otac nije spreman na to?

