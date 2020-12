Ljubav, venčanja i druga očajanja (video)

Originalni naslov: Love, weddings and other disasters

Početak prikazivanja filma: 24.12.2020

Dužina trajanja filma: 96 min

Država/Godina: USA/2020

Žanr: komedija, romantični/ljubavni

Glumci: Maggie Grace, Diane Keaton, Jeremy Irons

Režiser: Dennis Dugan

Distributer: Taramount film

Sinopsis

Romantična komedija o ljudima koji rade na organizaciji venčanja kako bi stvorili savršen dan za ljubavni par – dok su njihovi lični odnosi neobični, ludi i daleko od savršenog.

O filmu

Vlasnicu cvećare Džesi Ingliš ostavlja dečko, a nedugo zatim jedna od njenih mušterija, Liz Raferti, traži od nje da joj organizuje venčanje koje se dešava za samo osam dana. Uvek spremna za izazov, Džesi pristaje da ga organizuje za Liz i njenog supruga Roberta Bartona, koji je kandidat za gradonačelnika.

Da bi isplanirala savršeno venčanje za Liz i Roberta, Džesi radi zajedno sa uglednim ugostiteljem, Lorensom Filipsom. Tokom pripreme keteringa za venčanje, Lorensu prijatelj namešta sastanak na slepo sa ženom po imenu Sara – koja je zapravo slepa.

U potrazi za bendom koji će svirati na prijemu, Džesi pronalazi bend koji svira u baru i koji smatra savršenim, pa im se obraća s ponudom. Frontmen benda, Mak, odmah klikne sa Džesi i želi da nastupi na venčanju ali njegov kolega Leni misli da je to loša ideja.

Dok se Robert sprema za venčanje sa Liz, njegov brat Džimi Barton učestvuje na takmičenju za ljubavne sastanke. Džimi mora da ostane fizički vezan za svoju partnerku Svetlanu što je duže moguće i ako uspeju da nadmaše drugi par, oni pobeđuju i osvajaju milion dolara.

U međuvremenu, kapetan broda po imenu Kapetan Riči zaljubljuje se do ušiju u jednu od svojih gošći na brodu ali postoji problem – on ne zna ko je ona i gde da je nađe. Jedino što zna o njoj je da ima tetovažu staklene cipelice na vratu. Kada voditeljka lokalnih vesti Gejl Lovdžoj predloži da napravi prilog o njemu i njegovom brodu, Kapetan Riči odlučuje da bi mogao da iskoristi to javno izlaganje da pronađe svoju Pepeljugu.

I dok svi ovi likovi pokušavaju da stvore savršen “kraj iz bajke”, oni otkrivaju da je ljubav neuredna, zbunjujuća i lepa.

IMDb

