Meda sa severa 2: Ključevi kraljevstva (video)

Originalni naslov: Norm of the North: Keys to the Kingdom

Početak prikazivanja filma: 09.12.2021

Dužina trajanja filma: 90 min

Država/Godina: IND, USA/2018

Žanr: 6583, komedija, porodični

Glumci: Andrew Toth, Cole Howard, Maya Kay

Režiser: Tim Maltby, Richard Finn

Distributer: Blitz Film & Video Distribucija d.o.o.

Sinopsis

Nastavak velikog animiranog hita Meda sa severa.

O filmu

Daleko od svoga doma na Artiku, polarni meda Norm i njegova tri prijatelja nalaze se u Njujorku koji je postao njihov dom. Grad se uskoro nađe u opasnosti, a Norm u nevolji u kojoj biva optužen za zločin koji nije počinio. Podršku pronalazi u prijateljima koji mu pomažu da skine ljagu sa svog imena i spasi svoje kraljevstvo.

IMDb

