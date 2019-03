Mirai (video)

Originalni naslov: Mirai no Mirai

Početak prikazivanja filma: 28.02.2019

Dužina trajanja filma: 98 min

Država/Godina: JPN/2018

Žanr: animirani, avantura, drama

Glumci: Gen Hoshino, Haru Kuroki, Koji Yakusho, Kumiko Aso, Mitsuo Yoshihara, Moka Kamishiraishi, Yoshiko Miyazaki

Režiser: Mamoru Hosoda

Distributer: CENTAR FILM Ltd.

Sinopsis

Četvorogodišnji Kun je razočaran kada ga nova beba u njegovoj porodici odmah zameni kao centar pažnje i on odbija da prihvati svoju malu sestru Mirai.

O filmu

Četvorogodišnji Kun je razočaran kada ga nova beba u njegovoj porodici odmah zameni kao centar pažnje i on odbija da prihvati svoju malu sestru Mirai. Kada se u bašti otvori čarobna i misteriozna kapija, Kun ima priliku da se sretne sa članovima svoje porodice kada su bili mladi. Posećuje ga i starija devojčica koja se zove isto kao i njegova sestra, koja ga vodi do niza iznenađujućih avantura menjajući način na koji on vidi svet.

Oficijelni sajt

IMDb