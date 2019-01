Ne propustite: 20 najboljih božićnih filmova (video)

Britanski portal RadioTimes.com sproveo je anketu među svojim čitaocima o tome koji božićni film je najbolji božićni film svih vremena

Ovo je lista 20 najboljih božićnih filmova:

20. Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) – 1.32 %

19. Nativity! (2009) – 1.41 %

18. Scrooged (1988) – 1.63 %

17. Grinch (2000) – 2.04 %

16. Home Alone 2: Lost in New York (1992) – 2.14 %

15. The Holiday (2006) – 2.48 %

14. Santa Clause: The Movie (1985) – 2.72 %

13. Miracle in the 34th Street (1994) – 2.77 %

12. The Snowman (1982) – 2.84 %

11. A Christmas Carol (1984) – 3.09 %

10. Scrooge (1951) – 3.33 %

9. White Christmas (1954) – 3.88 %

8. Polar Express (2004) – 4.34 %

7. National Lampoon’s Christmas Vacation (1989) – 4.36 %

6. Die Hard (1988) – 6.02 %

5. Home Alone (1990) – 6.47 %

4. Love Actually (2003) – 6.68

3. The Muppet Christmas Carol (1992) – 7.88 %

2. Elf (2003) – 8.09 %

1. It’s A Wonderful Life (1946) – 9.56 %

Prvo mesto je zauzeo film “It’s A Wonderful Life“ iz 1946. godine, film Frenka Kapre s Džejmsom Stjuartom u glavnoj ulozi. U filmu glavni lik Džordž Bejli razmišlja o samoubistvu, a onda mu anđeo pokaže kako bi svet izgledao bez njega.