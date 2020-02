Pavaroti (video)

Originalni naziv: Pavarotti

Trajanje (min): 114

Godina: 2019.

Zemlja porekla: Velika Britanija, SAD

Režiser: Ron Howard

Uloge: Andrea Griminelli, Nicoletta Mantovani, Bono

Na repertoaru: četvrtak, 30. 1. 2020

Žanr: Biografski, Dokumentarni

Sinopsis

Dokumentarni film (biografski, mjuzikl).Trajanje: 115 minuta. Reditelj: Ron Hauard

O filmu

Od autorskog tima koji je snimio dokumentarni film „Godine Bitlmanije“ (The Beatles Eight Days A Week – The Touring Years), stiže nam očaravajuće ostvarenje “Pavaroti“ koje otkriva ikonu koja je približila ljudima operu. Dobitnik nagrade Oskar, reditelj Ron Hauard ponovo osvaja publiku jedinstvenom pričom o čuvenom Glasu…Čoveku…Legendi.

Lućano Pavaroti dao je svoj život muzici i svoj glas celom svetu. Ovaj dokumentarni film sadrži istorijske koncerte i intimne intervje uključujući nikada do sada viđene snimke i vrhunsku Dolby Atmos tehnologiju.

Oficijelni sajt

IMDb