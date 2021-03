Slavni glumac oženio se po 5. put, našao ženu 30 godina mlađu

Nikolas Kejdž (57) se oženio peti put. Glumac i njegova 30 godina mlađa devojka Riko Šibata venčali su se prošlog meseca u Las Vegasu, prenose mediji.

Par se venčao 16. februara na skromnoj i maloj ceremoniji, a taj datum su odabrali u čast rođendana pokojnog oca Nikolasa Kejdža. Par je razmenio tradicionalne katoličke i šintoističke zavete čitanjem poezije Volta Vitmana i japanskog haikua.

Glumčeva bivša supruga Alis Kim, sa kojom je glumac još uvek u dobrim odnosima, pridružila se proslavi venčanja zajedno sa Kejdžovim sinom Kalom. Nikolas i Riko su se upoznali u Šigi u Japanu malo posle njegovog razvoda od Erike Koike, sa kojom je bio u braku četiri dana, a u dokumentima za poništenje braka naveo je da je bio previše pijan kada se oženio.

Nikolas je osim sa Erikom bio u braku s Patrišom Arket od 1995. do 2001. godine, Lizom Mari Prisli od 2002. do 2004. i Kim od 2004. do 2016. godine.

Kejdž je Riko zaprosio putem FejsTajma dok je ona bila u Japanu. Riko koja ima 26 godina je četiri godine mlađa od prvog glumčevog sina Kejdža Vestana. Ovo joj je prvi brak.

